Вудкрофт: в матче с «Динамо» в нашей команде было много пассажиров

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с московскими одноклубниками (2:5).



«Расстроены результатом, но матч с таким опытным соперником — это был хороший тест для нашей молодой команды. Мы начали немножко робко, нервно начали, но в ходе встречи нашли свою игру, стали больше играть в чужой зоне. В этом полукризисе, в котором мы находимся, когда у нас выбыли многие игроки, нужно, чтобы все выкладывались. Сегодня же у нас было много пассажиров в составе, многие не оказывали влияние на игру, не вносили свой вклад, это и сделало разницу», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, что московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышева» и завершилась со счётом 5:2.

Дубль Шипачёва принёс московскому «Динамо» победу над минскими одноклубниками