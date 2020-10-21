Вудкрофт: в матче с «Динамо» в нашей команде было много пассажиров

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с московскими одноклубниками (2:5).
«Расстроены результатом, но матч с таким опытным соперником — это был хороший тест для нашей молодой команды. Мы начали немножко робко, нервно начали, но в ходе встречи нашли свою игру, стали больше играть в чужой зоне. В этом полукризисе, в котором мы находимся, когда у нас выбыли многие игроки, нужно, чтобы все выкладывались. Сегодня же у нас было много пассажиров в составе, многие не оказывали влияние на игру, не вносили свой вклад, это и сделало разницу», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, что московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышева» и завершилась со счётом 5:2.
- 21 октября 2020
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