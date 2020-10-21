Лямся: Амиров хорошо сыграл в четвёртом звене, дал энергии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:4).



«Была четвёртая игра на выезде. Мы были немного уставшие физически и эмоционально. Провели хорошо третий период. Но совершали ошибки, которые помогли сопернику нас обыграть. Опустошенность от усталости сказалась.



Что скажу об игре первого звена, которое заработало показатель полезности «-3»? Да, они провели не лучший матч. Надеюсь, что в следующих матчах они сыграют лучше. В сезоне 60 встреч, они ещё проявят себя.



Почему не было Воробьёва, а Амиров сыграл в четвёртом звене? Сегодня попробовали сыграть именно так. Амиров хорошо сыграл в четвёртом звене, дал энергии», — приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».

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