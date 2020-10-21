Лямся: Амиров хорошо сыграл в четвёртом звене, дал энергии
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:4).
«Была четвёртая игра на выезде. Мы были немного уставшие физически и эмоционально. Провели хорошо третий период. Но совершали ошибки, которые помогли сопернику нас обыграть. Опустошенность от усталости сказалась.
Что скажу об игре первого звена, которое заработало показатель полезности «-3»? Да, они провели не лучший матч. Надеюсь, что в следующих матчах они сыграют лучше. В сезоне 60 встреч, они ещё проявят себя.
Почему не было Воробьёва, а Амиров сыграл в четвёртом звене? Сегодня попробовали сыграть именно так. Амиров хорошо сыграл в четвёртом звене, дал энергии», — приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».
«Витязь» переиграл «Салават Юлаев» благодаря дублю Александра Сёмина
- 21 октября 2020
-
23:00
-
22:54
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:35
-
22:27
-
22:11
-
21:56
-
21:48
-
21:46
-
21:26
-
21:13
-
21:11
-
20:46
-
20:36
-
20:32
-
20:00
-
19:31
-
19:22
-
19:13
-
19:02
-
18:52
-
18:47
-
18:34
-
18:25
-
18:22
-
17:43
-
17:26
-
17:00
-
16:42
-
16:09
-
15:25
-
15:10
-
15:07
Партнерский контент