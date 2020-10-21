Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лямся: Амиров хорошо сыграл в четвёртом звене, дал энергии

Лямся: Амиров хорошо сыграл в четвёртом звене, дал энергии
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:4).

«Была четвёртая игра на выезде. Мы были немного уставшие физически и эмоционально. Провели хорошо третий период. Но совершали ошибки, которые помогли сопернику нас обыграть. Опустошенность от усталости сказалась.

Что скажу об игре первого звена, которое заработало показатель полезности «-3»? Да, они провели не лучший матч. Надеюсь, что в следующих матчах они сыграют лучше. В сезоне 60 встреч, они ещё проявят себя.

Почему не было Воробьёва, а Амиров сыграл в четвёртом звене? Сегодня попробовали сыграть именно так. Амиров хорошо сыграл в четвёртом звене, дал энергии», — приводит слова Лямся «ГорОбзор.Ру».

«Витязь» переиграл «Салават Юлаев» благодаря дублю Александра Сёмина
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020