Картаев: болельщики придают энергии. Но что сделаешь в такой ситуации?

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Картаев прокомментировал проигрыш (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем».
«Тяжёлый матч, четвёртый на выезде. Нужно было сыграть умнее, не бегать. Игра была равная, но пропустили в концовке. Разберём ошибки и будем играть дальше.
Почувствовал ли активность «Витязя» в силовой борьбе? Они каждый раз шли в контакт. Это чувствовалось. Шли в борьбу, даже когда мы уже расставались с шайбой. Но не так, чтобы был какой-то перевес от нас. Может быть, только в цифрах.
Мой гол? Вратарь ошибся. Шайба застряла у него в ногах. Оставалось только отправить её в ворота.
Было ли заметно, что играли без болельщиков? Сначала было пусто, но потом, когда началась игра, не обращали на это внимания. Конечно, болельщики придают энергии. Но что сделаешь в такой ситуации», – приводит слова Картаева «ГорОбзор.ру».
- 21 октября 2020
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