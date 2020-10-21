Брайан Бурк: Крутов был колхозником. Он высосал из нас кучу денег

Бывший генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Брайан Бурк в своей книге высказался о хоккеисте Владимире Крутове.
«Крутов был катастрофой. Колхозником. Колхозником, который играл в хоккей, давно прошёл свой пик и много пил. Высосал из нас кучу денег. Он не был у дантиста лет 10, его зубы просто разваливались. Мы оплатили лечение ему и его жене.
Помню, однажды Даг Лидстер повёз его в аэропорт. Крутов сидел сзади, и вдруг Лидди услышал, как он открывает пиво. Дагу пришлось объяснить, что мы здесь так не делаем. «Да-да», — сказал он.
Когда Пэт (Пэт Куинн, главный тренер «Ванкувера». — Прим. «Чемпионата») был в России, ему сказали, что мы можем отправлять русских игроков домой в любое время, потому что они были «национальным достоянием».
По Крутову они высказались куда конкретнее: «Если он будет делать это слишком часто, — сказали они, показывая универсальный жест, описывающий человека, опрокидывающего бутылку в рот, отошлите его назад без лишних разговоров», — написал Бурк.
Крутов провёл за «Кэнакс» 61 матч с 1989 по 1990 год.
- 21 октября 2020
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