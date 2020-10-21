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Стиллман: Загидулин — часть «Металлурга», мы должны друг другу помогать

Стиллман: Загидулин — часть «Металлурга», мы должны друг другу помогать
Хоккей / КХЛ 0

И.о. главного тренера магнитогорского «Металлурга» Фредрик Стиллман прокомментировал итоги встречи с китайским «Куньлунь Ред Стар» (4:6).

«Сложно комментировать такой матч. Можно сказать, у него было много «лиц». У нас было много шансов, как и ошибок. Нам нужно работать над ними. Парни бились.

Первый матч Загидулина? Никогда заранее не предугадаешь, как сложится матч. Артём — часть нашей команды, все мы должны друг другу помогать, не нужно никому тыкать за ошибки. Мы выигрываем и проигрываем вместе», — приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, китайский «Куньлунь Ред Стар» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Мытищи» и завершилась со счётом 6:4. Загидулин к 38-й минуте пропустил 5 шайб и был заменён.

«Куньлунь» одержал третью победу кряду, обыграв «Магнитку». Загидулин пропустил 5 шайб
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