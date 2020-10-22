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Кравец: первое звено «Витязя» сыграло лучше, чем первое звено «Салавата», отсюда результат

Кравец: первое звено «Витязя» сыграло лучше, чем первое звено «Салавата», отсюда результат
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (4:3).

«Сегодня нам очень не хватало болельщиков. Надеюсь, они смотрели игру и посылали нам победные флюиды. Игра неоднозначная. Ребята выполняли установку с первой до последней минуты, как и договаривались. Боролись, держали шайбу, хорошо действовали в меньшинстве против очень сильного соперника. Мы молодцы, доказали, что у нас есть характер. Уступая дважды, вернулись и победили на последних минутах.

Отдельного плана игры против первой тройки «Салавата» не было, но мы поставили против них также наше первое звено. Оно сыграло лучше, отсюда такой результат», – цитирует Кравеца пресс-служба КХЛ.

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