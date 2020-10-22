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63-летний Кевин Маккарти вошёл в тренерский штаб «Вашингтона»

63-летний Кевин Маккарти вошёл в тренерский штаб «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте объявил о назначении Кевина Маккарти на должность ассистента главного тренера.

63-летний канадец присоединился к помощникам тренеров Скотту Арниелу, Блейну Форсайту и Скотту Мюррею в штабе главного тренера Питера Лавиолетта. Маккарти будет отвечать в основном за работу с защитниками.

На протяжении последних шести сезонов Маккарти входил в тренерский штаб Лавиолетта в «Нэшвилл Предаторз». В январе Маккарти покинул «Предаторз» вместе с Лавиолеттом, который недавно возглавил столичный клуб. Ранее специалист также ассистировал Лавиолетту в «Филадельфии Флайерз», а в 2006 году помог американскому специалисту вместе с «Каролиной Харрикейнз» выиграть Кубок Стэнли.

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