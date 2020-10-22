Миловзоров: жалко ребят, с которыми расстались, но руководителям нужно принимать решения

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:1).

«Мы бились от начала до конца, бились единым целым. Ловили шайбу на себя, пахали. Нас иногда накрывали, но мы перебарывали себя. Сегодня не такой уж быстрый был хоккей, не самый зрелищный. Но у команд есть задание на игру.

Матч с «Трактором» был с небольшим количеством быстрых атак, строго в обороне. Нам нужна была именно такая игра, чтобы прервать серию поражений. Тренеры нас на это настраивали. Не нужно было бежать сломя голову.

Жалко ребят, с которым расстались, но руководителям нужно принимать решения. Это неприятно, но, наверное, неизбежно. Чтобы такого больше не было, надо побеждать», — цитирует Миловзорова пресс-служба КХЛ.