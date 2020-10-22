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Григорьев — о победе: где-то «Динамо» не хватало концентрации, несоответствующий настрой

Григорьев — о победе: где-то «Динамо» не хватало концентрации, несоответствующий настрой
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Михаил Григорьев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:2).

«Если говорить кратко, то матч был достаточно тяжёлый. В принципе игра шла равная, мы даже уступали в какой-то момент. Может, где-то концентрации не хватало, несоответствующий настрой.

У нас установка тренерская: на синей линии отыграть соперников, нападающие должны идти на пятак, создавать трафик перед вратарём, защитники или нападающие должны доставлять шайбу к воротам. В принципе, это работает и приносит плоды, поэтому так играем.

Думаю, во втором периоде мы добавили в движении, концентрации, злости на поле, добавили темп, соперник не смог его удержать, у них начались ошибки в обороне», — цитирует Григорьева пресс-служба КХЛ.

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