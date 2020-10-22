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Экс-форвард минского «Динамо» и «Торпедо» Дрю Шор продолжит карьеру в системе «Каролины»

Экс-форвард минского «Динамо» и «Торпедо» Дрю Шор продолжит карьеру в системе «Каролины»
Хоккей / НХЛ 0

«Каролина Харрикейнз» подписал контракт с американским нападающим Дрю Шором, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер.

Минувший сезон Шор начинал в составе минского «Динамо». Контракт 29-летнего Шора с минским «Динамо» был расторгнут 5 ноября. В 24 матчах регулярного чемпионата американский форвард заработал 17 (3+14) баллов при показателе полезности «-5» и восьми минутах штрафного времени. В среднем Шор проводил на льду 21 минуту за матч.

Вторую часть чемпионата Шор провёл в «Торпедо». В нижегородском клубе Дрю провёл 19 матчей в регулярке, набрав 10 (1+9) очков при полезности "-4". В трёх матчах плей-офф Дрю не отметился результативными действиями.

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