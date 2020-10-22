Шведский форвард Деннис Расмуссен стал шестым легионером в «Магнитке»

Шведский нападающий Деннис Расмуссен вернулся в магнитогорский «Металлург», сообщается в официальном «твиттере» уральского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. Форвард будет выступать под 40-м номером.

Последние два сезона Расмуссен провёл в составе «Магнитки». На его счету в КХЛ 81 (24+57) очко в 115 матчах регулярных чемпионатов. 25 апреля 2020 года первый вице-президент и директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков сообщил, что Деннису предложен новый контракт. Однако шведский форвард хотел продолжить карьеру в НХЛ.

Теперь Расмуссен стал шестым легионером в «Магнитке». На контрактах в клубе уже находились голкипер Юхо Олкинуора, а также нападающие Тейлор Бек, Харри Песонен, Андрей Нестрашил и Юхо Ламмикко.