Типпетт — о Пульюярви: теперь это другой хоккеист. Сейчас он доминирует в финской лиге

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Дэйв Типпетт прокомментировал возвращение в клуб нападающего Ессе Пульюярви. 22-летний финский форвард заключил с клубом двухлетний контракт.

Типпетт сообщил, что наблюдал за игрой Пульюярви в «Кярпяте» в нынешнем сезоне. В пяти матчах на счету форварда 7 (5+2) очков. Он останется в финской команде до начала тренировочного лагеря.

«Посмотрите, как он играет сейчас, вы увидите, что теперь это другой хоккеист. Сейчас он доминирующий игрок в финской лиге. Он хорошо знает английский. Ему не терпится прийти и доказать, что он может быть хорошим игроком в лучшей лиге мира», – цитирует Типпета пресс-служба клуба.

Четвёртый номер драфта-2016 провёл в НХЛ 139 матчей, в которых набрал 37 (17+20) очков. Ранее сообщалось, что Пульюярви недоволен своим положением в «Ойлерз» и настаивал на обмене.