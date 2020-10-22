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Годетт: сколько себя помню, знал, кто такой Павел Буре. Всегда был его фанатом

Годетт: сколько себя помню, знал, кто такой Павел Буре. Всегда был его фанатом
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Адам Годетт поделился мнением о бывшем нападающем канадского клуба Павле Буре.

«Сколько себя помню, я знал, кто такой Павел Буре. Одному из тренеров, с которым я занимался, когда был моложе, нравился Буре. Его номер висел у него на стене. Я следил за ним, всё время смотрел его хайлайты. Честно говоря, я всегда был его фанатом», – цитирует Годетта Sportsnet.

Ранее стало известно, что в новом сезоне американский нападающий будет выступать под 96-м номером. С сезона-1995/1996 российский форвард также играл за «Кэнакс» под номером 96. Ранее Годетт выступал под 88-м номером, но теперь уступил его новичку команды канадскому защитнику Нейту Шмидту. При этом Адам заметил, что выбрал 96-й номер, потому что родился в 1996 году.

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