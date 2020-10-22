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И. Григоренко: у «Металлурга» нет 10 игроков и тренера, но команда бьётся как может

И. Григоренко: у «Металлурга» нет 10 игроков и тренера, но команда бьётся как может
Хоккей / КХЛ 0

Чемпион России и обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко поделился мнением о выступлении магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Все понимают, что у «Металлурга» из-за болезни сейчас нет 10 игроков основного состава и главного тренера Ильи Воробьёва. Тем не менее ребята бьются как могут. Где-то что-то не получается, но я думаю, что, когда отсутствующие игроки и главный тренер вернутся, команда вновь заиграет в тот хоккей, который мы привыкли видеть в её исполнении.

Если говорить о выступлении «Магнитки» в сезоне, то команда играет волнами. Бывает, что «Металлург» показывает достойную игру, а иногда начинает играть не слишком выразительно. Но я думаю, что это всё пройдёт. Повторюсь, я уверен в том, что, когда в составе «Металлурга» появятся все основные хоккеисты, команда начнёт играть содержательно и у неё всё будет нормально», — сказал Григоренко в интервью «Чемпионату».

Источник: «Магнитка» временно осталась уже без 10 игроков основного состава
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