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Якупов: никто не говорил, что в «Авангарде» будет легко. Я абсолютно готов

Якупов: никто не говорил, что в «Авангарде» будет легко. Я абсолютно готов
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Наиль Якупов поделился впечатлениями от перехода в омский «Авангард».

«Мне есть с чем сравнить, подход здесь больше как в НХЛ, у каждого отсека есть определённая задача, будь ты хоккеист, массажист, врач или персонал. Когда прилетел, пошёл на стадион, меня сразу встретили, всё показали, выдали всё, что нужно. Организация здесь на высшем уровне: есть все условия, только выходи и играй.

Никто не говорил, что будет легко, что у меня будут какие-то выходные. Я достаточно отдохнул. Обычно, когда человек приезжает, его ставят или сразу, или на следующий день. Я абсолютно готов. Достаточно времени было, чтобы восстановиться и привыкнуть. Чем быстрее начнёшь, тем легче будет. Хочется побеждать, я голоден до побед, до главной победы. Хочется идти вперёд. У команды максимальные задачи и хорошая возможность выиграть», — приводит слова Якупова пресс-служба клуба.

Источник: Наиль Якупов заработает в «Авангарде» 25 млн рублей
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