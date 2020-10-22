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Хоккеистам НХЛ впервые с апреля выплатят зарплату

Хоккеистам НХЛ впервые с апреля выплатят зарплату
Хоккей / НХЛ 0

На следующей неделе хоккеисты Национальной хоккейной лиги получат зарплату впервые с апреля нынешнего года, сообщает репортёр TSN Фрэнк Серавалли в своём «твиттере».

По информации источника, все игроки, имеющие контракты на сезон-2020/21 и числившиеся в клубах во время паузы в связи с пандемией коронавируса, получат 8,1% зарплаты, причитающейся им на следующий сезон.

Напомним, что регулярный чемпионата сезона-2019/2020 был завершён досрочно из-за коронавируса. За чертой плей-офф остались семь команд. Это «Баффало Сэйбрз», «Лос-Анджелес Кингз», «Анахайм Дакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победителем Кубка Стэнли стал «Тампа-Бэй Лайтнинг», который в финальной серии обыграв «Даллас Старз» со счётом 4-2.

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