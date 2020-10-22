СКА — «Спартак»: Дмитрий Вишневский оформил в первом периоде ассистентский хет-трик
СКА и «Спартак» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился второй период, счёт ─ 3:1 в пользу московского клуба.
Одним из главных героев первого периода стал защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский, оформивший ассистентский хет-трик. 30-летний хоккеист помог отличиться Артёму Фёдорову, Сергею Широкову и Максиму Цыплакову.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
СКА — «Спартак»: опубликованы составы команд
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