Абрамов: не договорились с «Трактором», они настаивали на варианте аренды на весь сезон

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Виталий Абрамов прокомментировал выступления за «Юкурит» в чемпионате Финляндии.

«Какой в Финляндии уровень хоккея? Хороший уровень, быстрый хоккей. Если сравнивать с АХЛ, то скорости не ниже. Площадки здесь финские, то есть немного шире, чем за океаном. Так что места побольше. А так ребята бьются, проводят много силовых приёмов.

Варианты были разные. Но «Юкурит» — лучший из них для меня на данный момент. Так что я рад, что оказался именно здесь. Велись ли переговоры с «Трактором»? Да, летом общались с «Трактором». Они настаивали только на варианте аренды на весь сезон. Но, во-первых, мне самому была интересна аренда только до начала лагеря в НХЛ. Во-вторых, «Оттава» на целый год меня тоже не отпускала. В клубе хотят посмотреть на меня в тренировочном лагере. Так что с «Трактором» мы не договорились, начали искать клубы в Европе и нашли вариант с «Юкуритом», — приводит слова Абрамова Allhockey.Ru.