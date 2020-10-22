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СКА нанёс семь бросков в створ за 40 минут игры, «Спартак» — 27

СКА нанёс семь бросков в створ за 40 минут игры, «Спартак» — 27
Хоккей / КХЛ 0

СКА и «Спартак» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт третий период, счёт ─ 4:1 в пользу московского клуба.

За 40 минут игры команда хозяев сумела нанести только семь бросков в створ ворот Юлиуса Гудачека. Гости за два периода нанесли 27 бросков в створ ворот СКА.

Единственный гол в составе «армейцев» забил Андрей Кузьменко. У «Спартака» отличились Артём Фёдоров, Максим Цыплаков и Сергей Широков дважды.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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