Знарок: у «Спартака» было много проблем, но мы выходим из положения

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:1).
«Хорошая игра. Команда понравилась. С победой нас. Мы стремимся играть ещё лучше. Всё равно без ошибок не бывает. Были погрешности, но игра в целом понравилась. Получилось забить в начале каждого периода. Бывает, и не получается.
Выходим ли мы из кризиса? Боюсь сглазить. Несомненно, прогресс есть. Было много проблем. Они и сейчас есть — есть травмированные, но мы выходим из положения. Молодёжь неплохо сыграла в этом матче», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 25 октября дома встретится с ХК «Сочи», а СКА 26 октября в Санкт-Петербурге — с омским «Авангардом».
- 22 октября 2020
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