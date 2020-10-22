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Брагин — об 1:4 со «Спартаком»: думаю, это худший матч СКА в сезоне

Брагин — об 1:4 со «Спартаком»: думаю, это худший матч СКА в сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4).

«Сегодня противник выглядел свежее, был лучше в единоборствах. Не хватило энергии нашей команде, поэтому такой результат. Мы в раздевалке пытались встрепенуть команду, искали варианты, но так получилось. Первое звено пропустило три шайбы? Мы меняли постоянно звенья, искали варианты по ходу игры. Думаю, это худший матч СКА в сезоне.

Говорили о том, что надо настраиваться сильнее, чем на обычный матч. Утром команда выглядела прекрасно, ожидали агрессивной игры, но не получилось. Надо было лучше играть на чужом и своём пятаках, надо поправлять многие моменты. У нас три дня до следующей игры, постараемся накопить энергию, чтобы не было проблем в этом плане», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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