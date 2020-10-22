Брагин: Бурдасов не играл из-за повреждения, Ткачёва посмотрят доктора
Главный тренер СКА Валерий Брагин рассказал о состоянии травмированных игроков «армейского» клуба после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (1:4).
«Бурдасов не играл из-за повреждения. Ткачёва доктора сейчас посмотрят, пока не беседовал с ними, сложно сказать, насколько серьёзна его травма. Аскаров и Самонов тренируются, но ещё в начальной стадии после болезни. Будем смотреть. Мальцев в команде, он тренируется, готовится, дальше посмотрим», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 25 октября дома встретится с ХК «Сочи», а СКА 26 октября в Санкт-Петербурге — с омским «Авангардом».
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