А. Фёдоров: настраивались на СКА, ведь это не совсем обычный матч, да и результаты давят

Нападающий «Спартака» Артём Фёдоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:1).

«Хорошая игра. Мы здорово помогали защитникам, было мало моментов у наших ворот. Плюс Гудачек ловил то, что долетало. С Питером всегда приятно играть — они сами играют и другим дают. Атмосфера здесь классная, всегда интересно.

Большая разница с предыдущими играми. Мы настраивались, ведь это не совсем обычный матч. Да и результаты давят. Мы здорово начали, забили быстрый гол. Потом удалось развить успех, почувствовали, что игра удаётся. Старались не спугнуть удачу, не дарить шансы сопернику.

Все тренеры просят больше бросков, мешать вратарю, работать перед ним. Совпало, что забили два таких гола. Всегда хочется забить быстрый гол, но таких установок я никогда не слышал. Просто всегда стараешься так сделать.

Учитывая, что мы привезли пять очков от сильных соперников, то выезд провели неплохо», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.