Широков: приятно победить в Питере. Здесь я провёл хорошие годы, выиграл Кубок

Капитан «Спартака» Сергей Широков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:1).
«На сто процентов выполнили установку тренеров. Держали шайбу, строго действовали в обороне. Не давали сопернику пространства в своей зоне. Все ребята — молодцы, старались от начала до конца и заслуженно победили. Конечно, приятно победить в Питере. Здесь я провёл хорошие годы, выиграл Кубок. Здесь всегда хорошая атмосфера. Здорово, что получилось забить.
Хорошо, что удаётся набирать очки в шести матчах подряд. Очки нам нужны, ведь было не очень хорошее начало сезона. Каждый старается выполнять свою работу по максимуму, выполнять установку тренеров. В первых матчах сезона были неправильные действия со стороны игроков. Все это осознают. Нужно прибавлять и в командной, и в индивидуальной игре. Сделаем всё возможное, чтобы играть стабильно», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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