Кузьменко: безобразно сыграли, 15 бросков — не очень хороший показатель для СКА

Нападающий СКА Андрей Кузьменко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:4).

«Неудачная игра для нас во всех компонентах – и в атаке, и в своей зоне плохо сыграли. Есть три дня до следующей игры, нужно понять, что мы сделали не так, выйти на следующую игру с хорошим настроем, а эту желательно поскорее забыть. Будем разбираться, почему играли не так, как обычно. Может, эмоций не было, сейчас много можно говорить о том, что мы сделали не так, будем разбираться.

Обидно пропускать в первой смене, но в этом ничего такого не было, играть ещё 59 минут было. Эта шайба никак не повлияла на ход игры. Не знаю, что сказать про то, что СКА нанёс всего 15 бросков за матч. Безобразно сыграли — бросков мало, не закрывали зону, активно не начинали атаки, не прессинговали. Во всех компонентах плохо сыграли. Мне кажется, это был худший матч СКА. 15 бросков за игру – это не очень хороший показатель для такой команды, как СКА. Есть время разобраться и выйти на следующий матч с другим настроем, с другой игрой и реализацией моментов. Хорошо, что сейчас есть время подумать», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.