Питерс: очень доволен, как «Автомобилист» прибавлял от периода к периоду
Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:2).
«У нас была небольшая пауза перед матчем. Я очень доволен тем, как мы прибавляли сегодня от периода к периоду. Это была непростая игра, но мы добились результата. В матче с «Северсталью» у нас не было возможности поставить в состав молодых хоккеистов. Но мы довольны нашими молодыми игроками: сегодня Обидин получил достаточно игрового времени. Сезон в КХЛ долгий, мы будем стараться давать им использовать шанс.
У нас был непростой выезд, я с нетерпением жду двух следующих матчей. Нам будут противостоять сильные соперники — «Авангард» и «Йокерит». Думаю, что нам хватит сил», — приводит слова Питерса пресс-служба лиги.
«Автомобилист» в гостях обыграл «Нефтехимик», забросив 5 шайб
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