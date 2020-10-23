«Калгари» подписал контракт с экс-форвардом «Питтсбурга» Симоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Домиником Симоном. Соглашение с 26-летним чехом рассчитано на один год. Зарплата игрока составит $ 700 тыс.

В минувшем сезоне Симон в составе «Питтсбург Пингвинз» провёл 64 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 7 шайб и отдал 15 результативных передач при показателе полезности «-9» и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард участия не принимал.

За карьеру в НХЛ форвард провёл 173 матча. Он забросил 19 шайб и отдал 45 результативных передач при показателе полезности «0» и 46 минутах штрафа. Он был выбран «Питтсбургом» в пятом раунде под общим 137-м номером на драфте-2015.