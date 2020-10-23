Дмитрий Куликов подписал однолетнее соглашение с «Нью-Джерси» на $ 1,15 млн
Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» объявил на своём официальном сайте о подписании контракта с защитником Дмитрием Куликовым. Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на один год. Зарплата игрока составит $ 1,15 млн.
В минувшем сезоне Куликов в составе «Виннепег Джетс» провёл 51 матч в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 2 шайбы и отдал 8 результативных передач при показателе полезности «–4» и 32 минутах штрафного времени. В плей-офф он провёл 4 матча и набрал 2 (0+2) очка.
За карьеру в НХЛ защитник провёл 677 матчей, забросил 35 шайб и отдал 135 результативных передач при показателе полезности «–58» и 427 минутах штрафа. Он был выбран клубом «Флорида Пантерз» в первом раунде под общим 14-м номером на драфте-2009.
Новички «Нью-Джерси» определились с игровыми номерами
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