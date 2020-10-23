Источник: экс-форвард «Филадельфии» Фил Варон подпишет контракт с «Барысом»

Нападающий Фил Варон продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Как сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей», 29-летний хоккеист подпишет с «Барысом» контракт до конца сезона.
Минувший сезон канадец начинал в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», откуда перешёл в «Лаваль Рокет». В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 19 (4+15) очков при показателе полезности «-17» и 8 минутах штрафного времени.
За карьеру в НХЛ Варон провёл 97 матчей. Он забросил 8 шайб и отдал 9 результативных передач при показателе полезности «-20» и 26 минутах штрафа. Он был выбран клубом «Сан-Хосе Шаркс» в пятом раунде под общим 146-м номером на драфте-2009. Ранее он выступал за «Баффало Сэйбрз», «Оттаву Сенаторз» и «Филадельфию Флайерз».
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