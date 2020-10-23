Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Янне Песонен завершил карьеру в 38 лет

Финский нападающий Янне Песонен принял решение о завершении игровой карьеры, сообщает издание kaleva.fi.
В минувшем сезоне 38-летний форвард выступал за «Кярпят». В 27 матчах регулярного чемпионата Финляндии Янне забросил шесть шайб и сделал девять результативных передач при показателе полезности "+10" и 14 минутах штрафного времени.
В КХЛ Песонен на протяжении пяти сезонов выступал за «Ак Барс», в 2010 году став в составе команды обладателем Кубка Гагарина. За казанскую команду он провёл 243 матча, набрав 131 (77+54) очко. В своём последнем сезоне в лиге форвард принял участие в 22 матчах, набрав 10 (7+3) очков
В 2011 году Янне выиграл чемпионат мира в составе сборной Финляндии. Также в активе хоккеиста звание чемпиона Финляндии 2005 и 2008 годов, а также чемпиона Швеции 2018 года.
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