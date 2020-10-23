Камалов: в «Амуре» сказали, что ситуация по зарплатам вскоре окончательно стабилизируется

Защитник «Амура» Никита Камалов прокомментировал прогресс в игре команды после назначения на пост главного тренера Сергея Светлова и рассказал о ситуации в хабаровском клубе с погашением задолженностей по зарплатам.
«Понадобилось несколько матчей, чтобы перестроиться под его систему. Поэтому поначалу и при Сергее Александровиче результаты не сильно улучшились. Но сейчас мы нашли взаимопонимание с главным тренером. Результаты улучшились. Будем надеяться, что так дело пойдёт и дальше. Конечно, Дальний Восток — дело тонкое. Перелёты, смены часовых поясов не могут совсем не сказываться. Но сделаем всё, чтобы нынешняя игра оставалась до конца сезона, а потом и в плей-офф, куда хотим выйти.
Зарплаты? Процесс идёт в позитивном русле. С командой встречался новый исполнительный директор. Он сказал, что ситуация вскоре окончательно стабилизируется», — приводят слова Камалова «Известия».
- 23 октября 2020
-
09:27
-
09:04
-
08:45
-
08:20
-
08:12
-
07:44
-
00:19
-
00:17
-
00:04
- 22 октября 2020
-
23:49
-
23:26
-
23:19
-
23:15
-
22:55
-
22:52
-
22:40
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
21:59
-
21:52
-
21:20
-
21:12
-
21:04
-
20:49
-
20:15
-
19:52
-
19:39
-
18:58
-
18:46
-
17:55
-
16:56
-
16:34
-
15:55
-
15:35