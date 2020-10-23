Камалов: в «Амуре» сказали, что ситуация по зарплатам вскоре окончательно стабилизируется

Защитник «Амура» Никита Камалов прокомментировал прогресс в игре команды после назначения на пост главного тренера Сергея Светлова и рассказал о ситуации в хабаровском клубе с погашением задолженностей по зарплатам.

«Понадобилось несколько матчей, чтобы перестроиться под его систему. Поэтому поначалу и при Сергее Александровиче результаты не сильно улучшились. Но сейчас мы нашли взаимопонимание с главным тренером. Результаты улучшились. Будем надеяться, что так дело пойдёт и дальше. Конечно, Дальний Восток — дело тонкое. Перелёты, смены часовых поясов не могут совсем не сказываться. Но сделаем всё, чтобы нынешняя игра оставалась до конца сезона, а потом и в плей-офф, куда хотим выйти.

Зарплаты? Процесс идёт в позитивном русле. С командой встречался новый исполнительный директор. Он сказал, что ситуация вскоре окончательно стабилизируется», — приводят слова Камалова «Известия».