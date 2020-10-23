Сушинский: обмен Якупова может отразиться на атмосфере в «Авангарде». Все места заняты

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о переходе в команду форварда Наиля Якупова.

«Не только слежу, но и болею за родную для меня команду. Старт чемпионата ей удался, ход набран. Вижу твёрдую руку такого специалиста, как Боб Хартли. И вижу определённые параллели с нашим первым сезоном в Балашихе, когда команда качественно прошла турнир, выиграла Восточную конференцию, играла в финале плей-офф.

Сможет ли Якупов выйти на роль Михеева? Хороший вопрос, на который пока ни у кого нет ответа. Илья всегда играл у нас сердцем, тогда как Наиль играет прежде всего на мастерстве, на хоккейных качествах, на броске. Считаю, что Якупов – большой талант, и если к нему будет добавлена правильная психология, то всё в его карьере состоится. Вообще, в обмене Якупова мне нравится всё, кроме одного – а на какой позиции он будет проявлять себя в «Авангарде»? Вот здесь есть определённое беспокойство.

Старт сезона показал, что все места в составе «Авангарда» заняты, звенья укомплектованы. Но теперь пришёл ещё один качественный игрок и нужно что-то менять. Точнее, кого-то. Это может отразиться на атмосфере в раздевалке: иногда избыток мастеров опаснее, чем их недостаток. А как отлично понимают все хоккейные люди, атмосфера в раздевалке – понятие очень тонкое», – цитирует Сушинского Russia-Hockey.