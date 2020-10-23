Главный тренер «Монреаля»: удивлюсь, если Романов не начнёт сезон в НХЛ

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился мнением о перспективах российского защитника Александра Романова.
«Он входит в число защитников, которые будут сражаться за право играть на правой стороне, наряду с Мёте, Эдмундсоном и Кулаком. Удивлюсь, если Романов не начнёт сезон в НХЛ», — сказал Жюльен.
20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности «+21» и 14 минутах штрафа. В плей-офф россиянин провёл четыре матча, не отметившись результативными действиями.
Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде (38-й общий выбор) на драфте-2018. В составе молодёжной сборной России Александр стал бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, где был признан лучшим защитником турнира.
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