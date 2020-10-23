Жюльен: люди сейчас начнут спрашивать: «Чего вы ждёте?» Я жду выхода в плей-офф

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен поделился ожиданиями от выступления команды в следующем сезоне НХЛ.

«Плей-офф – такова наша цель. Это всегда было нашей целью. Но в любом случае мы сделали так, что шансы у нас будут хорошие. Люди сейчас начнут спрашивать: «Чего вы ждёте?» Что ж, я жду выхода в плей-офф. Никаких сомнений.



Наши ожидания – это выход в плей-офф, и если кто-то думает, что мы таким образом сами оказываем на себя давление, что ж, каждый сам решает, что с этим делать. Я не смотрю на это как на давление. На мой взгляд, это возможность. Мы должны быть воодушевлены таким шансом. Всё очень просто.



Марк Бержевен проделал отличную работу. Мы пополнились опытными и качественными игроками, что очень важно для нашей молодёжи. Наша группа ветеранов и до их прихода была очень хороша. Теперь же мы хотели окружить их ещё большим количеством качественных игроков. Это должно помочь им развиваться ещё лучше и быстрее», – цитирует Жюльена пресс-служба НХЛ.