НХЛ объяснила решение о переносе Звёздного уик-энда и «Зимней классики» на один год

Старший исполнительный вице-президент НХЛ Стив Майер прокомментировал решение о переносе Звёздного уик-энда и «Зимней классики»—2021 на один год из-за пандемии коронавируса.

«Участие болельщиков как на аренах и стадионах, так и в сопутствующих мероприятиях, которые окружают «Зимнюю классику» и Звёздный уик-энд, является обязательным условием успешности двух событий.

Из-за неопределённой ситуации с возвращением болельщиков на трибуны мы считаем необходимым отложить мероприятия до 2022 года, когда фанаты смогут лично получить удовольствие от происходящего.

Мы также планируем провести несколько новых и необычных мероприятий с участием болельщиков в предстоящем сезоне», – цитирует Майера пресс-служба НХЛ.