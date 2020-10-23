Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ объяснила решение о переносе Звёздного уик-энда и «Зимней классики» на один год

НХЛ объяснила решение о переносе Звёздного уик-энда и «Зимней классики» на один год
Хоккей / НХЛ 0

Старший исполнительный вице-президент НХЛ Стив Майер прокомментировал решение о переносе Звёздного уик-энда и «Зимней классики»—2021 на один год из-за пандемии коронавируса.

«Участие болельщиков как на аренах и стадионах, так и в сопутствующих мероприятиях, которые окружают «Зимнюю классику» и Звёздный уик-энд, является обязательным условием успешности двух событий.

Из-за неопределённой ситуации с возвращением болельщиков на трибуны мы считаем необходимым отложить мероприятия до 2022 года, когда фанаты смогут лично получить удовольствие от происходящего.

Мы также планируем провести несколько новых и необычных мероприятий с участием болельщиков в предстоящем сезоне», – цитирует Майера пресс-служба НХЛ.

«Зимняя классика» — 2021 НХЛ и Матч звёзд отложены на неопределённый срок
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020