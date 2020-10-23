НХЛ объяснила решение о переносе Звёздного уик-энда и «Зимней классики» на один год
Старший исполнительный вице-президент НХЛ Стив Майер прокомментировал решение о переносе Звёздного уик-энда и «Зимней классики»—2021 на один год из-за пандемии коронавируса.
«Участие болельщиков как на аренах и стадионах, так и в сопутствующих мероприятиях, которые окружают «Зимнюю классику» и Звёздный уик-энд, является обязательным условием успешности двух событий.
Из-за неопределённой ситуации с возвращением болельщиков на трибуны мы считаем необходимым отложить мероприятия до 2022 года, когда фанаты смогут лично получить удовольствие от происходящего.
Мы также планируем провести несколько новых и необычных мероприятий с участием болельщиков в предстоящем сезоне», – цитирует Майера пресс-служба НХЛ.
«Зимняя классика» — 2021 НХЛ и Матч звёзд отложены на неопределённый срок
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