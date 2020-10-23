«Салават» подтвердил расторжение контракта с голкипером Владиславом Сухачёвым

«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» объявил о расторжении контракта с голкипером Владиславом Сухачёвым. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

22-летний голкипер пополнил состав уфимского клуба 6 мая 2020 года в результате обмена с «Трактором». В прошлой регулярке провёл пять матчей, в которых один раз сыграл на ноль при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,45.

В этом сезоне Владислав принял участие всего в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ. Сухачёв пропустил восемь шайб за 78 минут игрового времени, показав коэффициент надёжности 6,17 и процент отражённых бросков 80,0. Также на счету российского голкипера один матч в Высшей хоккейной лиге.