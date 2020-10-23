«Салават» подтвердил расторжение контракта с голкипером Владиславом Сухачёвым
«Салават Юлаев» в официальном «твиттере» объявил о расторжении контракта с голкипером Владиславом Сухачёвым. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».
22-летний голкипер пополнил состав уфимского клуба 6 мая 2020 года в результате обмена с «Трактором». В прошлой регулярке провёл пять матчей, в которых один раз сыграл на ноль при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,45.
В этом сезоне Владислав принял участие всего в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ. Сухачёв пропустил восемь шайб за 78 минут игрового времени, показав коэффициент надёжности 6,17 и процент отражённых бросков 80,0. Также на счету российского голкипера один матч в Высшей хоккейной лиге.
«Салават Юлаев» расторг контракт с голкипером Владиславом Сухачёвым
- 23 октября 2020
-
12:41
-
12:30
-
12:02
-
11:59
-
11:30
-
11:06
-
10:36
-
10:10
-
09:45
-
09:27
-
09:04
-
08:45
-
08:20
-
08:12
-
07:44
-
00:19
-
00:17
-
00:04
- 22 октября 2020
-
23:49
-
23:26
-
23:19
-
23:15
-
22:55
-
22:52
-
22:40
-
22:25
-
22:17
-
22:13
-
21:59
-
21:52
-
21:20
-
21:12
-
21:04
-
20:49
-
20:15
Партнерский контент