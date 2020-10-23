Вайсфельд: нестабильность СКА – последствие коронавируса. Это явление нужно перетерпеть

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал исход матча в Санкт-Петербурге между СКА и «Спартаком», в котором москвичи одержали уверенную победу со счётом 4:1.

«Армейцы» проиграли домашний матч «Спартаку» практически по всем статьям, но в первую очередь в голову приходят мысли, что это последствия этого заболевания, коронавируса, потому что мы видим, что это примерно одинаково отражается на всех командах. Также нестабильны были игроки «Салавата Юлаева», которые вышли после карантина, «Спартак» в начале сезона играл с огромными перепадами и сейчас, по всей видимости, эта история отражается на СКА.

Во-первых, Хеллберг не выручал, во-вторых, скажем, тот же Ткачёв получил травму в совершенно безобидной ситуации и, судя по всему, это косвенно свидетельствует о том, что это он не в оптимальной форме находится, хотя, он и не болел. Но в любом случае я думаю, что это временное явление и «армейцам» просто нужно потерпеть», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».