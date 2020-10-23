Начинавший сезон в «Куньлуне» голкипер Александр Лазушин стал игроком рижского «Динамо»

Рижское «Динамо» в официальном «твиттере» клуба объявило о заключении контракта с российским голкипером Александром Лазушиным.

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер сыграл один матч за «Куньлунь Ред Стар», в котором пропустил семь шайб от «Автомобилиста» (0:7). Больше Александр на лёд в составе китайского клуба не выходил, а контракт с голкипером был расторгнут.

В минувшем сезоне Лазушин защищал цвета «Локомотива». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 он провёл 25 матчей, где отражал 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,07. В трёх матчах Кубка Гагарина вратарь отразил 57 из 66 бросков. 20 августа 2020 года «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Лазушиным.