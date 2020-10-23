ЦИБ и КХЛ контролировали обмен Наиля Якупова из «Амура» в «Авангард»

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что лига контролировала обмен Наиля Якупова из «Амура» в «Авангард».

«Данный переход как раз показывает, что потолок зарплат работает. Игрок понимал, что ему нужно было пойти на существенное снижение зарплаты для того, чтобы данный обмен состоялся. Переход проходил под контролем ЦИБа и департамента инспекций и контроля КХЛ. Не секрет, что финансовая ситуация в «Амуре» была и продолжает оставаться непростой. Клуб в межсезонье подписал дорогостоящего игрока, который ему явно был не по карману. В ходе сезона в «Амуре» сменилось руководство, и сейчас мы видим, как новое пытается решить финансовые вопросы.



Клуб сократил финансовую нагрузку, при этом уровень мастерства команды вряд ли пострадал – посмотрите, как «Амур» сыграл с «Ак Барсом» в первом матче после ухода Якупова. Игрок, не демонстрировал в «Амуре» всего, на что способен, в «Авангарде» он пошёл на значительное снижение суммы контракта. «Амур» вполне мог, учитывая статистические показатели Якупова, поместить его в список отказов, но нашёл оптимальный вариант для всех сторон. Ну а «Авангард», который, не первый и не второй в КХЛ по размеру бюджета, вписался в потолок и получил классного игрока.



Если говорить в целом о потолке зарплат, то, на мой взгляд, плоды видны уже сейчас, хотя система действует только первый сезон. Произошло значительное перераспределение сил в командах, и уровень мастерства их действительно подравнялся. Напряжённость чемпионата, множество неожиданных результатов – тому доказательство», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.