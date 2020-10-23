Морозов: многие согласятся с тем, что у нас сейчас проходит уникальный чемпионат

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов поделился мнением о нынешнем регулярном чемпионате.
«Думаю, многие согласятся с тем, что у нас сейчас проходит уникальный чемпионат. Про участие в нём молодых игроков я уже сказал, хотелось бы упомянуть ещё пару цифр. Возросла результативность матчей. Если сравнивать семь недель этого сезона с прошлым, то по их итогам она составила 5,32 шайбы за игру против 4,72, и это притом что несколько матчей были отменены и перенесены на более поздний срок.
Высокой остаётся и напряжённость чемпионата. К примеру, выросло количество матчей, судьба которых решилась в сериях послематчевых бросков (27 против 24). Чемпионат продолжает открывать новые имена и, я уверен, преподнесёт ещё немало сенсаций. Несмотря ни на какие трудности, хоккей продолжается.
Сыграли свою роль не только исключительные обстоятельства, в которых проходит чемпионат, но и жёсткий потолок зарплат. Мы видим, что составы подравнялись, появился шанс и у молодых хоккеистов. Но мало получить шанс, нужно ещё и воспользоваться им, что наша талантливая молодёжь с успехом делает. Позади меньше двух месяцев регулярного чемпионата, и посмотрите, сколько новых имён уже открыл этот сезон. Не хотел бы выделять кого-то, пусть это сделают тренеры команд, журналисты, болельщики», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
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