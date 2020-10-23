«Трактор» на выезде переиграл «Амур», прервав победную серию хабаровского клуба

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Трактор». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу челябинской команды. Подопечные Анвара Гатиятулина одержали четвёртую победу в последних матчах, заодно прервав трёхматчевую победную серию «тигров».
Счёт в матче был открыт на восьмой минуте первого периода усилиями защитника гостей Дмитрия Огурцова, забросившего первую шайбу за «Трактор». Спустя четыре минуты «Амур» сумел не только отыграться, но и выйти вперёд. С интервалом в 30 секунд отличились Кирилл Рассказов и Валерий Васильев.
Во втором периоде вернувшийся в состав «Трактора» нападающий Виталий Кравцов восстановил равновесие, а в третьем периоде автором победной шайбы стал защитник челябинской команды Игорь Исаев. Окончательный счёт установил Томаш Гика.
- 23 октября 2020
-
15:25
-
15:11
-
15:08
-
15:00
-
14:45
-
14:21
-
14:16
-
14:07
-
13:50
-
13:35
-
13:30
-
13:28
-
13:20
-
13:05
-
12:41
-
12:30
-
12:02
-
11:59
-
11:30
-
11:06
-
10:36
-
10:10
-
09:45
-
09:27
-
09:04
-
08:45
-
08:20
-
08:12
-
07:44
-
00:19
-
00:17
-
00:04
- 22 октября 2020
-
23:49
-
23:26
-
23:19