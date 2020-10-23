«Трактор» на выезде переиграл «Амур», прервав победную серию хабаровского клуба

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Трактор». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу челябинской команды. Подопечные Анвара Гатиятулина одержали четвёртую победу в последних матчах, заодно прервав трёхматчевую победную серию «тигров».

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте первого периода усилиями защитника гостей Дмитрия Огурцова, забросившего первую шайбу за «Трактор». Спустя четыре минуты «Амур» сумел не только отыграться, но и выйти вперёд. С интервалом в 30 секунд отличились Кирилл Рассказов и Валерий Васильев.

Во втором периоде вернувшийся в состав «Трактора» нападающий Виталий Кравцов восстановил равновесие, а в третьем периоде автором победной шайбы стал защитник челябинской команды Игорь Исаев. Окончательный счёт установил Томаш Гика.