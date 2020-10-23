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«Трактор» на выезде переиграл «Амур», прервав победную серию хабаровского клуба

«Трактор» на выезде переиграл «Амур», прервав победную серию хабаровского клуба
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Трактор». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу челябинской команды. Подопечные Анвара Гатиятулина одержали четвёртую победу в последних матчах, заодно прервав трёхматчевую победную серию «тигров».

Счёт в матче был открыт на восьмой минуте первого периода усилиями защитника гостей Дмитрия Огурцова, забросившего первую шайбу за «Трактор». Спустя четыре минуты «Амур» сумел не только отыграться, но и выйти вперёд. С интервалом в 30 секунд отличились Кирилл Рассказов и Валерий Васильев.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2020, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Огурцов (Оберг) – 07:15' (5x5)   1:1 Рассказов (Игнатович, Корягин) – 10:25' (5x4)   2:1 Васильев (Бутузов, Голубев) – 10:55' (5x5)   2:2 Кравцов (Гика, Карпухин) – 24:35' (5x5)   2:3 Исаев (Берглунд, Телегин) – 48:38' (5x5)   2:4 Гика (Седлак) – 59:00' (5x5)

Во втором периоде вернувшийся в состав «Трактора» нападающий Виталий Кравцов восстановил равновесие, а в третьем периоде автором победной шайбы стал защитник челябинской команды Игорь Исаев. Окончательный счёт установил Томаш Гика.

«Амур» — «Трактор»: Кравцов и Оберг вернулись в состав гостей
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