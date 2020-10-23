«Сибирь» поместила в список отказов голкипера Алексея Красикова
«Сибирь» поместила в список отказов голкипера Алексея Красикова, сообщается в официальной группе «ВКонтакте» новосибирского клуба.
В минувшем сезоне 24-летний голкипер одержал 10 побед в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропуская в среднем за встречу 2,01 шайбы и отражая 93,5% бросков. Дважды российский голкипер оставил ворота в неприкосновенности, отыграв на ноль. В плей-офф Алексей появился на льду только в одном матче, сыграв чуть больше 33 минут.
В апреле 2020 года Красиков продлил контракт с клубом на три сезона. В нынешней регулярке Алексей принял участие в шести матчах, в которых не смог одержать ни одной победы. Процент отражённых бросков составил 90,4, а коэффициент надёжности — 2,80.
«Сибирь» заключила трёхлетний контракт с голкипером Красиковым
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