КХЛ не будет принимать единое решение о проведении всех матчей без зрителей

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что лига не будет принимать единое решение о проведении всех матчей без зрителей.

«Во-первых, возможность посещения спортивных мероприятий зрителями, как и само количество зрителей, определяется исключительно местными властями, и единого для всех решения тут просто не может быть. Во-вторых, мы стремимся к тому, чтобы болельщики ходили на матчи, конечно же, не в ущерб безопасности, здоровью, которое в любом случае находится в приоритете.

Если в каком-то регионе норма заполняемости трибун вдруг понизится, скажем, до десяти процентов, мы всё равно хотим, чтоб эти десять процентов смогли увидеть игры вживую. Но если властями будет принято решение о том, что матчи должны проходить без зрителей, как это произошло недавно в Московской области, конечно, ему надо подчиниться", — цитирует Морозова ТАСС.