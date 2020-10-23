КХЛ не рассматривает варианты приостановки сезона и сокращения количества матчей

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов сообщил, что лига не рассматривает варианты приостановки сезона и сокращения количества матчей.
«Ситуация продолжает оставаться главной на повестке дня. Тем не менее могу отметить, что лиге постепенно удается адаптироваться к тем непростым условиям, в которых мы вынуждены проводить чемпионат. Статистика показывает, что количество заболевших игроков, тренеров и сотрудников клубов с каждым днем уменьшается, а количество выздоровевших растёт. Составы многих команд уже близки к оптимальным. Клубы освоились с новыми правилами работы, которые регулируются положением, разработанным лигой в межсезонье.
Закрытие границ? Мы надеемся, что этого не произойдёт, либо нам удастся договориться об исключения для лиги, подобного тому, которое сейчас действует в Казахстане. Как вы знаете, границы там снова закрыты, однако согласно протоколу межведомственной комиссии Республики «Барыс» имеет возможность выезжать на гостевые матчи, а другие команды – приезжать в Казахстан. Естественно, соблюдая все меры безопасности. Если же предположить худший сценарий, а его мы тоже вынуждены учесть и проработать, будем искать варианты арен на территории России, где «Динамо» Рига и «Йокерит» смогут проводить домашние матчи.
Рассматриваем ли вариант с остановкой сезона или его сокращением? Нет, такой вариант не рассматривается», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
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