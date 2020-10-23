Мифтахов, пропустивший 6 шайб в матче с «Амуром», начнёт встречу с «Барысом»
«Ак Барс» объявил состав на гостевую встречу с нурсултанским «Барысом», сообщается на официальной странице казанской команды в «Твиттере».
В заявку вернулись форварды Савелий Кувардин, Артём Галимов и Илья Сафонов. Встречу пропустят нападающий Патрис Кормье и защитник Александр Ляхов.
Пятёрки выглядят следующим образом:
- Лямкин — Юдин, Емец — Азеведо — Петров;
- Яруллин — Педан, Галиев — Да Коста — Тихонов;
- Журавлёв — Фазылзянов, Дыняк — Галимов — Воронков;
- Марушев — Богатов, Глухов — Бурмистров — Сафонов.
Место в воротах займёт Амир Мифтахов, в прошлом матче пропустивший шесть шайб. Его сменщиком станет 18-летний Артур Ахтямов.
Напомним, что в предыдущей встрече «Амур» принимал «Ак Барс» и разгромил казанскую команду со счётом 7:1.
«Амур» разгромил «Ак Барс» со счётом 7:1. Чешский защитник Йордан оформил хет-трик
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