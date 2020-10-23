Рижское «Динамо» заключило пробный контракт с канадцем Дэвидом Левином

Рижское «Динамо» заключило контракт с канадским нападающим Дэвидом Левином, сообщается на официальной странице латвийского клуба в «Твиттере».



Соглашение носит пробный характер. По итогам нескольких матчей в КХЛ руководство латвийского клуба может заключить с 21-летним хоккеистом полноценный контракт.



Сезон-2019/2020 Левин провёл 57 матчей за «Садбери Вулвз» в юниорской лиге Онтарио. Нападающий принял участие в 57 встречах, набрав 73 (27+46) очка.



Напомним, что ранее рижское «Динамо» объявило о заключении контракта с российским голкипером Александром Лазушиным.



В нынешнем сезоне 32-летний голкипер сыграл один матч за «Куньлунь Ред Стар», в котором пропустил семь шайб от «Автомобилиста» (0:7). Больше Александр на лёд в составе китайского клуба не выходил, а контракт с голкипером был расторгнут.

Начинавший сезон в «Куньлуне» голкипер Александр Лазушин стал игроком рижского «Динамо»