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Рижское «Динамо» заключило пробный контракт с канадцем Дэвидом Левином

Рижское «Динамо» заключило пробный контракт с канадцем Дэвидом Левином
Хоккей / КХЛ 0

Рижское «Динамо» заключило контракт с канадским нападающим Дэвидом Левином, сообщается на официальной странице латвийского клуба в «Твиттере».

Соглашение носит пробный характер. По итогам нескольких матчей в КХЛ руководство латвийского клуба может заключить с 21-летним хоккеистом полноценный контракт.

Сезон-2019/2020 Левин провёл 57 матчей за «Садбери Вулвз» в юниорской лиге Онтарио. Нападающий принял участие в 57 встречах, набрав 73 (27+46) очка.

Напомним, что ранее рижское «Динамо» объявило о заключении контракта с российским голкипером Александром Лазушиным.

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер сыграл один матч за «Куньлунь Ред Стар», в котором пропустил семь шайб от «Автомобилиста» (0:7). Больше Александр на лёд в составе китайского клуба не выходил, а контракт с голкипером был расторгнут.

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