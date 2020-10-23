Объявлен состав сборной России на Кубок Карьяла

Штаб национальной сборной России объявил состав команды на первый этап Евротура сезона-2020/2021 — Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте ФХР.



На сбор вызваны 27 хоккеистов.



Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Артур Ахтямов («Ак Барс»), Всеволод Скотников (ЦСКА).



Защитники: Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба — СКА), Артемий Князев («Ак Барс»), Дмитрий Костенко («Лада») Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Иван Рогов («Северсталь»), Никита Седов (ХК «Сочи»), Даниил Чайка (ЦСКА), Семён Чистяков («Авангард»).



Нападающие: Данил Алалыкин, Родион Амиров, Данил Башкиров (все — «Салават Юлаев»), Егор Афанасьев, Тахир Мингачёв (оба — ЦСКА), Захар Бардаков («Витязь»), Максим Берёзкин («Локомотив»), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба — «Авангард»), Максим Грошев («Нефтехимик»), Дмитрий Злодеев («Динамо» М), Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все — СКА), Илья Сафонов («Ак Барс»).



В штаб сборной войдут глава штаба Роман Ротенберг, исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.

Р. Ротенберг: Кубок Карьяла — важный этап подготовки к ЧМ-2021