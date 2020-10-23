Федерация хоккея России объявила состав национальной сборной на первый этап Евротура сезона-2020/2021 — Кубок Карьяла, который пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября.
На матчи сборной вызваны только молодые игроки, большинство из которых не имеет опыта выступления за взрослую команду страны. Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов — тренер молодёжной сборной России. Кроме того в тренерский штаб войдут глава штаба Роман Ротенберг, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как вы относитесь к решению отправить на Кубок Карьяла молодёжную сборную России?».
Принять участие в опросе можно на Quiz.
- 23 октября 2020
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