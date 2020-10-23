«Миннесота» продлила контракт с 24-летним защитником Бельпедио
«Миннесота Уайлд» объявила о продлении контракта с 24-летним защитником Луи Бельпедио. Об этом «Уайлд» сообщили на официальной странице команды.
Отмечается, что стороны подписали однолетний контракт двустороннего характера. Играя в Национальной хоккейной лиге, Бельпедио будет получать $ 700 тыс. В случае если американский хоккеист будет отправлен в АХЛ, его зарплата составит $ 135 тыс.
В прошлом сезоне Бельпедио выступал за фарм-клуб «дикарей» «Айову Уайлд». В 62 матчах регулярного сезона АХЛ защитник забросил пять шайб и сделал 15 результативных передач.
В Национальной хоккейной лиге Бельпедио принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата, отдав две результативные передачи при показателе полезности «+1».
Голкипер Кэм Тальбо перешёл в «Миннесоту», подписав контракт на три года и $ 11 млн
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