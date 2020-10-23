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Гол Виктора Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть «Барыс»

Гол Виктора Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» обыграл нурсултанский «Барыс». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:1.

Первый период оказался безголевым. Тем не менее уже на второй минуте следующего игрового отрезка Никита Михайлис с передачи Якоба Лильи вывел хозяев вперёд. В середине периода Кирилл Петров смог сравнять счёт. На 38-й минуте казанская команда получила возможность на буллит, однако Станиславу Галиеву не удалось переиграть голкипера «Барыса» Йони Ортио. Тем не менее уже на третьей минуте третьего периода Дмитрий Юдин с передачи Ильи Сафонова и Николая Богатова вывел казанцев вперёд. Третью шайбу забросил в конце матча Виктор Тихонов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Следующую встречу «Ак Барс» проведёт 27 октября с «Нефтехимиком». «Барыс» 26 октября сыграет с «Сибирью».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2020, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
1 : 3
Ак Барс
Казань
1:0 Михайлис (Лилья) – 21:13' (5x5)   1:1 Петров – 28:44' (5x5)   1:2 Юдин (Сафонов, Богатов) – 42:29' (5x5)   1:3 Тихонов (Бурмистров, Азеведу) – 56:13' (5x4)
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