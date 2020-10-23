Гол Виктора Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть «Барыс»

Казанский «Ак Барс» обыграл нурсултанский «Барыс». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 3:1.



Первый период оказался безголевым. Тем не менее уже на второй минуте следующего игрового отрезка Никита Михайлис с передачи Якоба Лильи вывел хозяев вперёд. В середине периода Кирилл Петров смог сравнять счёт. На 38-й минуте казанская команда получила возможность на буллит, однако Станиславу Галиеву не удалось переиграть голкипера «Барыса» Йони Ортио. Тем не менее уже на третьей минуте третьего периода Дмитрий Юдин с передачи Ильи Сафонова и Николая Богатова вывел казанцев вперёд. Третью шайбу забросил в конце матча Виктор Тихонов.

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Следующую встречу «Ак Барс» проведёт 27 октября с «Нефтехимиком». «Барыс» 26 октября сыграет с «Сибирью».